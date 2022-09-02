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Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 22:19
Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів
Каховське водосховище, Нікополь та Ененргодар на мпаі

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища поменшало російських військових.

Джерело: Євген Євтушенко у Telegram ввечері 2 вересня

Пряма мова: "За останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють!".

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Деталі: За словами голови Нікопольської РВА, 2 вересня впродовж дня не зафіксовано жодного обстрілу території району.

Проте надвечір "на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки: він не такий жвавий, але присутній".

Євтушенко закликав жителів скористатися правилом двох стін чи перебувати в укриттях.

ВІДЕО ДНЯ

Від УП: Зменшення чисельності особового складу російських підрозділів в районі Енергодара може бути пов'язане з візитом місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, що відбувся 1 вересня, після чого там залишаються 5 чи 6 експертів цієї організації. 

Генштаб ЗСУ 2 вересня заявив, що у зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ російські окупанти вивезли всю військову техніку з території ЗАЕС: "Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту – розосередили у найближчих населених пунктах".

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил.

Теми: НікопольЕнергодарЗАЕСвійна
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