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Голова Нікопольського району: На протилежному березі поменшало окупантів

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 22:19
Каховське водосховище, Нікополь та Ененргодар на мпаі

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко заявив, що на протилежному від Нікополя березі Каховського водосховища поменшало російських військових.

Джерело: Євген Євтушенко у Telegram ввечері 2 вересня

Пряма мова: "За останні дні на протилежному березі поменшало живої сили і техніки окупантів. ЗСУ працюють!".

Деталі: За словами голови Нікопольської РВА, 2 вересня впродовж дня не зафіксовано жодного обстрілу території району.

Проте надвечір "на протилежному березі зафіксовано рух ворожої техніки: він не такий жвавий, але присутній".

Євтушенко закликав жителів скористатися правилом двох стін чи перебувати в укриттях.

Від УП: Зменшення чисельності особового складу російських підрозділів в районі Енергодара може бути пов'язане з візитом місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, що відбувся 1 вересня, після чого там залишаються 5 чи 6 експертів цієї організації. 

ВІДЕО ДНЯ

Генштаб ЗСУ 2 вересня заявив, що у зв’язку з приїздом комісії МАГАТЕ російські окупанти вивезли всю військову техніку з території ЗАЕС: "Близько 100 одиниць перемістили на завод "Атом Енергомаш", решту – розосередили у найближчих населених пунктах".

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил.

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Теми: НікопольЕнергодарЗАЕСвійна
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