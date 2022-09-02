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Мін’юст тепер перевірятиме репутацію покупців ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 23:07
Мін’юст тепер перевірятиме репутацію покупців ЗМІ
Денис Малюська, фото Радіо Свобода

Міністерство юстиції отримало повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця або потенційного покупця засобу масової інформації.

Джерело: Мін’юст

Дослівно: "Під час засідання уряду Кабмін вніс зміни до положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації.

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Це дозволить забезпечити реалізацію закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)"".

Деталі: Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що на підставі звернення покупця або потенційного покупця ЗМІ відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача.

"Тобто буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ", – сказав Малюська.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 23 вересня 2021 року Верховна Рада прийняла закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.
  • У листопаді через закон про олігархів попередній президент Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканали "Прямий" і "5 канал" новому медіа-холдингу "Вільні медіа", який створили медійники цих каналів.

Теми: Мін'юстЗМІолігархи
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