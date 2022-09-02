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Кабмін хоче стягнути активи ексглави МВС часів Януковича

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 23:43
Віталій Захарченко, фото Радіо Свобода

Кабмін ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича – Віталія Захарченка.

Джерело: Мінекономіки

Деталі: Відповідним документом, затвердженим урядом 2 вересня, пропонується винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкції до Захарченка у вигляді блокування активів згідно зі змінами до закону "Про санкції", які вступили в дію 24.05.2022.

У міністерстві пояснили, що санкції стосовно Захарченка, зокрема у вигляді блокування активів,  тимчасового обмеження права користуватися та розпоряджатися належним йому майном, були ухвалене рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року згідно законодавства, чинного на той час. Проте зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій.

Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції закону "Про санкції" дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею.

Зазначається, що питання щодо необхідності блокування активів підсанкційних осіб, згідно чинних норм законодавства, було актуалізоване під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр, міністра економіки Юлії Свириденко.

"Зовсім незабаром українці матимуть гарні, а окремі представники країни-агресора, відповідно, не дуже гарні новини від Міжвідомчої робочої групи та уряду", - анонсувала Свириденко.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Захарченка підозрюють у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників та терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.
  • Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.
  • В листопаді 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.
  • У листопаді 2018 року повідомлялося, що Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк.

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Теми: Кабінет міністрівЗахарченкосанкції
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