Очільника МВС часів Януковича підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень

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Понеділок, 19 листопада 2018, 19:18

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк.

Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів Смартбанку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) кримінального кодексу.

Заданими Генпрокуратури, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності.

В листопаді 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Теми: МВС корупція
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