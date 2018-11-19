Очільника МВС часів Януковича підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень

Колишній голова Міністерства внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича Віталій Захарченко підозрюється у відмиванні близько 10,34 мільярдів гривень через Смартбанк.

Про це йдеться у постанові Печерського суду Києва, який надав доступ Генеральній прокуратурі до документів Смартбанку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) кримінального кодексу.

За даними Генпрокуратури, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який Нацбанк відніс до категорії неплатоспроможних через непрозору структуру власності.

В листопаді 2017 року стало відомо, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.