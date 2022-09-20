Росіяни накрили вогнем дві громади Сумщини, є поранені

У Сумській області росіяни обстріляли дві громади, в одній з яких поранили чоловіка і жінку.

Джерело: голова військової Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: О 16:40 росіяни почали обстріл Зноб-Новгородської громади з гранатометів. Зафіксовано 33 прильоти.

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За попередніми даними, обійшлося без жертв, проте уточнюються руйнування.

Після 15 години росіяни почали обстріли різних територій Краснопільської громади, зокрема накрили реактивною артилерією село Славгород, 15 прильотів.

Під час прямого потрапляння в житловий будинок мирних мешканців постраждала сімейна пара пенсіонерів. Жінка і чоловік – у лікарні, їхній будинок зруйнований і відновленню не підлягає.

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Також ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни, вибиті вікна, посічені паркани.

"Після 18 години було ще три обстріли громади, 7 та двічі по 10 приходів з реактивних систем залпового вогню", – повідомив Живицький.