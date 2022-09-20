Росіяни накрили вогнем дві громади Сумщини, є поранені

У Сумській області росіяни обстріляли дві громади, в одній з яких поранили чоловіка і жінку.

Джерело: голова військової Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: О 16:40 росіяни почали обстріл Зноб-Новгородської громади з гранатометів. Зафіксовано 33 прильоти.

За попередніми даними, обійшлося без жертв, проте уточнюються руйнування.

Після 15 години росіяни почали обстріли різних територій Краснопільської громади, зокрема накрили реактивною артилерією село Славгород, 15 прильотів.

Під час прямого потрапляння в житловий будинок мирних мешканців постраждала сімейна пара пенсіонерів. Жінка і чоловік – у лікарні, їхній будинок зруйнований і відновленню не підлягає.

Також ще у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни, вибиті вікна, посічені паркани.

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"Після 18 години було ще три обстріли громади, 7 та двічі по 10 приходів з реактивних систем залпового вогню", – повідомив Живицький.