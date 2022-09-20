Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, есть раненные

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 00:25
иллюстративное фото обстрелов на Сумщине, telegram Живицкого

В Сумской области россияне обстреляли две общины, в одной из которых ранили мужчину и женщину.

Источник: глава военной Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В 16:40 россияне начали обстрел Зноб-Новгородской громады из гранатометов. Зафиксировано 33 прилета.

По предварительным данным, обошлось без жертв, однако уточняются разрушения.

После 15 часов россияне начали обстрелы различных территорий Краснопольской громады, в частности накрыли реактивной артиллерией село Славгород, 15 прилетов.

Во время прямого попадания в жилой дом мирных жителей пострадала семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина – в больнице, их дом разрушен и восстановлению не подлежит.

Также еще в четырех домах есть разрушения и повреждения: осколками снарядов попробивало стены, выбиты окна, посечены заборы.

ВИДЕО ДНЯ

"После 18 часов было еще три обстрела громады, 7 и дважды по 10 приходов из реактивных систем залпового огня", – сообщил Живицкий.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Сумская областьобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

обновленоОккупанты готовятся провести все "референдумы" 23-27 сентября

ГУР: Объявление всеобщей мобилизации в РФ покажет, готовы ли россияне проливать кровь

Шантаж "референдумами" и "мобилизацией" не сработает – ОП

обновлено от 12:39Госдума РФ ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное время" – СМИ

обновлено от 11:35Оккупанты Херсонщины тоже хотят немедленного "референдума" о вступлении в РФ

На Киевщине нашли еще двух замученных россиянами мужчин: один - в шевронах академии СБУ

Все новости...
Сумская область
Из-за урагана на Сумщине задерживаются поезда
Обстрелы на Сумщине: погиб местный житель и около 100 животных
Непогода на Сумщине: 1 погибший и 8 пострадавших, двухмесячный ребенок без сознания
Последние новости
15:29
Нацгвардейцы на Луганщине помогли спастись семье с 21 собакой
15:25
Путин приказал ОПК немедленно дать войскам "средства поражения" и изучать западное оружие
15:20
Нардепу Трухину избрали меру пресечения
15:16
УЗ запускает поезд между Донетчиной и Харьковщиной: график
15:07
Лидер боснийских сербов поддержал войну Путина в Украине и пропаганду РФ о ней
15:07
Россияне начали окапываться на админгранице Крыма
15:01
Херсон или Джавелина: ученые из "Вернадского" объявили конкурс имен для новорожденных тюленят
14:59
Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили: ГБР нашло паспорт РФ
14:58
Армения и Азербайджан при посредничестве США заявили о готовности к переговорам
14:58
На оккупированной Херсонщине россияне похитили журналистку и волонтера
Все новости...