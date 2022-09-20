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Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, есть раненные

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 00:25
Россияне накрыли огнем две общины Сумщины, есть раненные
иллюстративное фото обстрелов на Сумщине, telegram Живицкого

В Сумской области россияне обстреляли две общины, в одной из которых ранили мужчину и женщину.

Источник: глава военной Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: В 16:40 россияне начали обстрел Зноб-Новгородской громады из гранатометов. Зафиксировано 33 прилета.

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По предварительным данным, обошлось без жертв, однако уточняются разрушения.

После 15 часов россияне начали обстрелы различных территорий Краснопольской громады, в частности накрыли реактивной артиллерией село Славгород, 15 прилетов.

Во время прямого попадания в жилой дом мирных жителей пострадала семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина – в больнице, их дом разрушен и восстановлению не подлежит.

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Также еще в четырех домах есть разрушения и повреждения: осколками снарядов попробивало стены, выбиты окна, посечены заборы.

"После 18 часов было еще три обстрела громады, 7 и дважды по 10 приходов из реактивных систем залпового огня", – сообщил Живицкий.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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