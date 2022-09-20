Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 01:18
фото: Getty Images

Співробітників російського ПАТ "Газпром" зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час "спеціальної військової операції" через нестачу медикаментів у лікарнях і госпіталях.

Джерело: російська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела і повідомлення співробітників ПАТ "Газпром"

Деталі: Російське видання зазначає, що в його розпорядженні опинився скриншот повідомлення в месенджері WhatsApp з чату співробітників Ленського відділу охорони ПАТ "Газпром" у Республіці Саха (Якутія).

У ньому співробітників компанії зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час "спеціальної військової операції", тому що в місцевих лікарнях і госпіталях "катастрофічно не вистачає медикаментів".

"Шановні колеги, за час проведення спецоперації з'явилося дуже багато військовослужбовців Далекосхідного військового округу, які отримали різного роду поранення і травми. Філія ПАТ Газпром, Далекосхідне міжрегіональне управління ПАТ Газпром у місті Хабаровську, зголосилася надати матеріальну допомогу для закупівлі медикаментів, яких катастрофічно бракує в лікарнях і військових госпіталях.

Необхідно на цей номер телефону здійснити переказ на суму не менше 1000 рублів. Після переказу коштів на той самий номер по вотсапу необхідно надіслати останні 4 цифри і своє прізвище. Це необхідно зробити, оскільки надалі буде зроблено звіт для керівництва загону про те, скільки людей взяли активну участь у наданні матеріальної допомоги та кількість тих, хто проігнорував це прохання", - написано в повідомленні.

За словами джерела російської служби Радіо Свобода, яке надіслало скриншот до редакції, у чаті перебуває близько 100 співробітників загону охорони.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, подібні чати є і в інших загонів.

"Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим", - пояснив чоловік, який попросив не називати його ім'я з міркувань власної безпеки.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: РосіявійнаГазпром
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей

Нардепу Трухіну обрали запобіжний захід

оновленоОкупанти готуються провести всі "референдуми" 23-27 вересня

ГУР: Оголошення загальної мобілізації в РФ покаже, чи росіяни готові проливати кров

Шантаж "референдумами" та "мобілізацією" не спрацює – ОП

оновлено від 12:39Держдума РФ ввела в КК поняття "мобілізація" і "воєнний час"

Усі новини...
Росія
У Росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14
Фінська опозиція хоче майже тотальної заборони на в’їзд росіян
На Харківщині 3 людей поранено через обстріли, 2 людей підірвалось на мінах – ОВА
Останні новини
16:54
відеоРосіяни обстріляли Слов’янськ з С-300, є руйнування
16:51
"Газпром" призупинить транспортування газу до Китаю
16:45
Путін готує заяву щодо псевдореферендумів в Україні – росЗМІ
16:32
Кількість гумдопомоги Миколаєву зменшилася в 10 разів – мер
16:27
Без гігієни, з обрізаним волоссям, по десятеро у камері – як тримають жінок у полоні РФ
16:22
Рада дозволила демобілізацію чоловіків, у яких троє і більше дітей
16:10
На тлі новин про "референдуми" на російських біржах – значний обвал
15:53
інфографіка 88% українців не розглядають свою територію як розмінну монету – КМІС
15:43
Кулеба: псевдореферендуми нічого не змінять, Україна продовжить звільняти території
15:29
Нацгвардійці на Луганщині допомогли врятуватися родині із 21 собакою
Усі новини...