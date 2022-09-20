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У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 01:18
У Росії змушують перерахувати гроші на лікування поранених в Україні – ЗМІ
фото: Getty Images

Співробітників російського ПАТ "Газпром" зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час "спеціальної військової операції" через нестачу медикаментів у лікарнях і госпіталях.

Джерело: російська служба Радіо Свобода з посиланням на джерела і повідомлення співробітників ПАТ "Газпром"

Деталі: Російське видання зазначає, що в його розпорядженні опинився скриншот повідомлення в месенджері WhatsApp з чату співробітників Ленського відділу охорони ПАТ "Газпром" у Республіці Саха (Якутія).

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У ньому співробітників компанії зобов'язують перерахувати 1000 рублів на допомогу військовим, пораненим під час "спеціальної військової операції", тому що в місцевих лікарнях і госпіталях "катастрофічно не вистачає медикаментів".

"Шановні колеги, за час проведення спецоперації з'явилося дуже багато військовослужбовців Далекосхідного військового округу, які отримали різного роду поранення і травми. Філія ПАТ Газпром, Далекосхідне міжрегіональне управління ПАТ Газпром у місті Хабаровську, зголосилася надати матеріальну допомогу для закупівлі медикаментів, яких катастрофічно бракує в лікарнях і військових госпіталях.

Необхідно на цей номер телефону здійснити переказ на суму не менше 1000 рублів. Після переказу коштів на той самий номер по вотсапу необхідно надіслати останні 4 цифри і своє прізвище. Це необхідно зробити, оскільки надалі буде зроблено звіт для керівництва загону про те, скільки людей взяли активну участь у наданні матеріальної допомоги та кількість тих, хто проігнорував це прохання", - написано в повідомленні.

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За словами джерела російської служби Радіо Свобода, яке надіслало скриншот до редакції, у чаті перебуває близько 100 співробітників загону охорони.

За його словами, подібні чати є і в інших загонів.

"Раніше збір коштів був добровільним, але на постійній основі. Тепер він став добровільно-примусовим", - пояснив чоловік, який попросив не називати його ім'я з міркувань власної безпеки.

Теми: РосіявійнаГазпром
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