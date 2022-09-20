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В России заставляют перечислять деньги на лечение раненых в Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 01:18
В России заставляют перечислять деньги на лечение раненых в Украине – СМИ
фото: Getty Images

Сотрудников российского ПАО "Газпром" обязывают перечислить 1000 рублей в помощь военным, раненым во время "специальной военной операции" из-за недостатка медикаментов в больницах и госпиталях.

Источник: российская служба Радио Свобода со ссылкой на источники и сообщения сотрудников ПАО "Газпром"

Детали: Российское издание отмечает, что в его распоряжении оказался скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Республике Саха (Якутия).

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В нем сотрудников компании обязывают перечислить 1000 рублей в помощь военным, раненым во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".

"Уважаемые коллеги, за время проведения спецоперации появилось очень много в/служащих Дальневосточного военного округа, получивших различного рода ранения и травмы. Филиал ПАО Газпром, Дальневосточное межрегиональное управление ПАО Газпром в городе Хабаровске, вызвался оказать материальную помощь для закупки медикаментов, которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях.

Необходимо на данный номер телефона осуществить перевод на сумму не менее 1000 рублей. После перевода средств на тот же номер по вотсапу необходимо отправить последние 4 цифры и свою фамилию. Это необходимо сделать, так как в дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу", – написано в сообщении.

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По словам источника российской службы Радио Свобода, который прислал скриншот в редакцию, в чате находится около 100 сотрудников отряда охраны.

По его словам, подобные чаты есть и у других отрядов.

"Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным", – пояснил мужчина, который попросил не называть его имя из соображений собственной безопасности.

Темы: РосcиявойнаГазпром
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