Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заставляют перечислять деньги на лечение раненых в Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 01:18
фото: Getty Images

Сотрудников российского ПАО "Газпром" обязывают перечислить 1000 рублей в помощь военным, раненым во время "специальной военной операции" из-за недостатка медикаментов в больницах и госпиталях.

Источник: российская служба Радио Свобода со ссылкой на источники и сообщения сотрудников ПАО "Газпром"

Детали: Российское издание отмечает, что в его распоряжении оказался скриншот сообщения в мессенджере WhatsApp из чата сотрудников Ленского отдела охраны ПАО "Газпром" в Республике Саха (Якутия).

В нем сотрудников компании обязывают перечислить 1000 рублей в помощь военным, раненым во время "специальной военной операции", потому что в местных больницах и госпиталях "катастрофически не хватает медикаментов".

"Уважаемые коллеги, за время проведения спецоперации появилось очень много в/служащих Дальневосточного военного округа, получивших различного рода ранения и травмы. Филиал ПАО Газпром, Дальневосточное межрегиональное управление ПАО Газпром в городе Хабаровске, вызвался оказать материальную помощь для закупки медикаментов, которых катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях.

Необходимо на данный номер телефона осуществить перевод на сумму не менее 1000 рублей. После перевода средств на тот же номер по вотсапу необходимо отправить последние 4 цифры и свою фамилию. Это необходимо сделать, так как в дальнейшем будет сделан отчет для руководства отряда о том, сколько человек приняли активное участие по оказанию материальной помощи и количество тех, кто проигнорировал данную просьбу", – написано в сообщении.

По словам источника российской службы Радио Свобода, который прислал скриншот в редакцию, в чате находится около 100 сотрудников отряда охраны.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, подобные чаты есть и у других отрядов.

"Раньше сбор средств был добровольным, но на постоянной основе. Теперь он стал добровольно-принудительным", – пояснил мужчина, который попросил не называть его имя из соображений собственной безопасности.

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcиявойнаГазпром
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Рада разрешила демобилизацию мужчин, у которых трое и больше детей

Нардепу Трухину избрали меру пресечения

обновленоОккупанты готовятся провести все "референдумы" 23-27 сентября

ГУР: Объявление всеобщей мобилизации в РФ покажет, готовы ли россияне проливать кровь

Шантаж "референдумами" и "мобилизацией" не сработает – ОП

обновлено от 12:39Госдума РФ ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное время" – СМИ

Все новости...
Росcия
В России ни один из ритейлеров не получил разрешение на легальную продажу iPhone 14
Финская оппозиция хочет почти полного запрета на въезд россиян
На Харьковщине 3 человека ранены из-за обстрелов, 2 человека подорвались на минах - ОВА
Последние новости
16:54
видеоРоссияне обстреляли Славянск из С-300, есть разрушения
16:51
"Газпром" приостановит транспортировку газа в Китай
16:45
Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине – росСМИ
16:32
Количество гумпомощи Николаеву уменьшилось в 10 раз – мэр
16:27
Без гигиены, с обрезанными волосами, по десять в камере - как удерживают женщин в плену РФ
16:22
Рада разрешила демобилизацию мужчин, у которых трое и больше детей
16:10
На фоне новостей о "референдумах" на российских биржах – значительный обвал
15:53
инфографика 88% украинцев не рассматривают свою территорию как разменную монету – КМИС
15:43
Кулеба: псевдореферендумы ничего не изменят, Украина продолжит освобождать территории
15:29
Нацгвардейцы на Луганщине помогли спастись семье с 21 собакой
Все новости...