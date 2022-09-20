ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"
Вівторок, 20 вересня 2022, 01:56
Біля Нової Каховки українські військові потопили ворожу баржу з військовими, технікою і озброєнням.
Джерело: оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Спроби налаштування альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали.
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Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів".