ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

Возле Новой Каховки украинские военные потопили вражескую баржу с военными, техникой и вооружением.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели.

Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов".