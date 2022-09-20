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ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 01:56
фото: wikipedia.org

Возле Новой Каховки украинские военные потопили вражескую баржу с военными, техникой и вооружением.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Попытки настройки альтернативной переправы через Днепр, в районе Новой Каховки и Казацкого, успеха не имели.

Наведение переправы не выдержало огневого контроля и остановилось. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот оккупантов".

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Темы: Вооруженные силывойна
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