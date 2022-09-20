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Військові вдарили по 4 районах зосередження ворога – оперативне командування

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 02:30
Військові вдарили по 4 районах зосередження ворога – оперативне командування
українські військові, фото: ОК Південь

На півдні ЗСУ завдали ударів по районах зосередження ворога і знищили 90 загарбників і ворожу техніку.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою покращення тактичного положення, ворог намагався провести штурмові дії силами до мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка. Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався.

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Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, наніс 3 авіаційні та 3 ракетні удари.

В Криворізькому районі Дніпропетровщини ворог продовжував шантаж ракетними ударами по критичній інфраструктурі. Обійшлось без жертв.

По Баштанському району Миколаївщини ввечері бив реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч" та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. Беж людських втрат".

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Деталі: Українська авіація завдала 15 ударів по ворогу. 2 безпілотних розвідника оперативно-тактичного рівню "Орлан-10" та "Орлан-30" знищено.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 260 вогневих завдань, в тому числі по 4 районах зосередження ворожих резервів живої сили і техніки у Бериславському, Генічеському, Каховському й Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах – понтонах і баржах.

Підтверджені втрати ворога складають 90 окупантів, 3 танки, 8 одиниць іншої авто-бронетехніки, 3 гаубиці "Мста-Б" і "Мста-С", 4 самохідних 152-мм "Акації",  2самохідних гармати "Гіацинт-С",  6 реактивних систем залпового вогню "Град" і склад ворожих боєприпасів у Правдиному.

Теми: Збройні силивійна
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