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Военные ударили по 4 районам сосредоточения врага – оперативное командование

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 02:30
украинские военные, фото: ОК Юг

На юге ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения врага и уничтожили 90 захватчиков и вражескую технику.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "С целью улучшения тактического положения, враг пытался провести штурмовые действия силами до мотострелкового взвода в направлении Давыдов Брод - Белогорка. Вовремя обнаружен и остановлен артиллерийским огнем. С потерями ретировался.

В течение боевого дня враг также продолжал обстрелы наших позиций вдоль линии фронта, по прилегающим территориальным общинам, нанес 3 авиационных и 3 ракетных удара.

В Криворожском районе Днепропетровщины враг продолжал шантаж ракетными ударами по критической инфраструктуре. Обошлось без жертв.

По Баштанскому району Николаевщины вечером бил реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" и впоследствии еще и из зенитно-ракетных систем С-300. Поражены открытые участки местности, сельскохозяйственные угодья. Беж человеческих потерь".

Детали: Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу. 2 беспилотных разведчика оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Орлан-30" уничтожены.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 260 огневых задач, в том числе по 4 районам сосредоточения вражеских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах, по мостам и альтернативным переправам - понтонам и баржам.

Подтвержденные потери врага составляют 90 оккупантов, 3 танка, 8 единиц другой авто-бронетехники, 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С", 4 самоходных 152-мм "Акации", 2 самоходных орудия "Гиацинт-С", 6 реактивных систем залпового огня "Град" и склад вражеских боеприпасов в Правдином.

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Темы: Вооруженные силывойна
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