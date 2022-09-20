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Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 04:31
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
Ердоґан. фото: getty images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених.

Джерело: Ердоган в інтерв’ю телеканалу PBS

Пряма мова: "За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників".

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Деталі: Президент Туреччини вважає, що завдяки цьому "буде зроблено значний крок вперед".

Крім того, на його думку, після закінчення війни всі захоплені землі Росією повинні бути повернуті.

"Загарбані землі будуть повернуті Україні", – сказав Ердоган.

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Також він зазначив, що жодне "вторгнення не може бути виправданим".

Теми: ЕрдоганвійнаполоненіРосія
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