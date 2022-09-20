Эрдоган: Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось достичь договоренности об обмене 200 военнопленных.

Источник: Эрдоган в интервью телеканалу PBS

Прямая речь: "По договоренности сторон будет обменяно 200 заложников".

Детали: Президент Турции считает, что благодаря этому "будет сделан значительный шаг вперед".

Кроме того, по его мнению, после окончания войны все захваченные земли Россией должны быть возвращены.

"Захваченные земли будут возвращены Украине", – сказал Эрдоган.

Также он отметил, что ни одно "вторжение не может быть оправданным".