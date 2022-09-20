Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці

Тіло закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці опізнала його дружина – це Сергій Сова з Нікополя.

Джерело: обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини

Дослівно: "Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя

Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору".

Деталі: За повідомленням штабу, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.

Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.

Знати більше: "Це міг бути кожен з нас": українці надягають браслети з прапором у відповідь на фото катувань в Ізюмі