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Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 05:17
Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці

Тіло закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці опізнала його дружина – це Сергій Сова з Нікополя.

Джерело: обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини

Дослівно: "Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя

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Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору".

Деталі: За повідомленням штабу, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.

Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.

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Теми: ІзюмокупаціявійнаНікополь
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