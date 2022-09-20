Стало відоме ім’я закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Вівторок, 20 вересня 2022, 05:17
Тіло закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці опізнала його дружина – це Сергій Сова з Нікополя.
Джерело: обласний інформаційний штаб Дніпропетровщини
Дослівно: "Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя
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Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – вражаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору".
Деталі: За повідомленням штабу, мешканка Нікополя Оксана Сова упізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі.
Він – 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій Сова, в якого залишилося двоє дітей.
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