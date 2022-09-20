Стало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке

Тело замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке опознала его жена – это Сергей Сова из Никополя.

Источник: областной информационный штаб Днепропетровщины

Дословно: "Стало известно, что рука с сине-желтыми браслетами с захоронения в Изюме - это фрагмент тела военного из Никополя

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Эта фотография с процедуры эксгумации облетела весь мир - впечатляющий снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета".

Детали: По сообщению штаба, жительница Никополя Оксана Сова узнала своего мужа по татуировке на теле.

Он - 36-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" Сергей Сова, у которого осталось двое детей.

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