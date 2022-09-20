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За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Вівторок, 20 вересня 2022, 07:16
За добу ЗСУ відбили ворожі атаки в районах чотирьох населених пунктів – зведення
фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу російські окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Внаслідок російських обстрілів за минулу добу постраждала інфраструктура понад 33 населених пунктів. Зокрема, це Славгород, Краматорськ, Бахмут, Майорськ, Водяне, Дорожнє, Соледар, Новопіль, Запоріжжя, Миколаїв, Олександрівка, Снігурівка, Нова Одеса, Широке, Білогірськ, Миролюбівка та Біла Криниця.

Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів по всій території України".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

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На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Славгород і Рясне Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Козача Лопань, Шевченкове, Дергачі, Кам’янка, Стрілеча, Глибоке та Дворічна;
  • на Краматорському напрямку – Олександрівка, Донецьке, Райгородок, Щурове, Крива Лука, Озерне, Білогорівка, Пришиб, Григорівка та Сіверськ;
  • на Бахмутському напрямку – Майорськ, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Веселе, Виїмка, Миколаївка Друга, Нью-Йорк, Білогорівка, Юр’ївка, Спірне, Зайцеве та Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Від артилерійських обстрілів на цих напрямках постраждали населені пункти Вугледар, Велика Новосілка, Микільське, Малі Щербаки, Новомайорське, Мала Токмачка, Червоне, Павлівка, Гуляйполе, Новопіль та Времівка;
  • на Південнобузькому напрямку противник обстріляв понад 28 населених пунктів. Серед них Олександрівка, Новогригорівка, Зоря, Шевченкове, Мирне, Широке, Білогірка, Безіменне, Миролюбівка, Високопілля та Ольгине.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів.

Крім того, укарїнські підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БпЛА противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу задали вогневого ураження по 16 об’єктах противника.  Зокрема по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 районах зосередження артилерії, а також 3 складах боєприпасів. Загальні втрати ворога уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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