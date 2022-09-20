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За сутки ВСУ отбили вражеские атаки в районах четырех населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 07:16
фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Вследствие российских обстрелов за минувшие сутки пострадала инфраструктура более 33 населенных пунктов. В частности, это Славгород, Краматорск, Бахмут, Майорск, Водяное, Дорожное, Соледар, Новополье, Запорожье, Николаев, Александровка, Снигиревка, Новая Одесса, Широкое, Белогорск, Миролюбовка и Белая Криница.

Сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов и артиллерии различных типов, а именно:

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  • на Северском направлении – в районах населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Нововасильевка, Славгород и Рясное Сумской области;
  • на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Шевченково, Дергачи, Каменка, Стрелечья, Глубокое и Двуречная;
  • на Краматорском направлении – Александровка, Донецкое, Райгородок, Щурово, Кривая Лука, Озерное, Белогоровка, Пришиб, Григорьевка и Северск;
  • на Бахмутском направлении – Майорск, Николаевка, Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Белогоровка, Юрьевка, Спирное, Зайцево и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. От артиллерийских обстрелов на этих направлениях пострадали населенные пункты Угледар, Великая Новоселка, Никольское, Малые Щербаки, Новомайорское, Малая Токмачка, Красное, Павловка, Гуляйполе, Новополье и Временка;
  • на Южнобугском направлении противник обстрелял более 28 населенных пунктов. Среди них Александровка, Новогригорьевка, Заря, Шевченково, Мирное, Широкое, Белогорка, Безымянное, Миролюбовка, Высокополье и Ольгино.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны, на разных направлениях, уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки задали огневого поражения по 16 объектам противника. В частности по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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