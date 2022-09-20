Загарбники "мобілізують" 500 працівників єнакіївського заводу – штаб
Генштаб повідомляє, що окупанти скасували відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Продовжуються заходи так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих противником територіях.
За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу.
Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів".
Деталі: Противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат і формування резервних підрозділів.
За інформацією штабу, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів.
Комплектування офіцерських посад у зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.
Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі.
"Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки", – ідеться в повідомленні штабу.