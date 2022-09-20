Загарбники "мобілізують" 500 працівників єнакіївського заводу – штаб

Генштаб повідомляє, що окупанти скасували відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Продовжуються заходи так званої "мобілізації" на тимчасово окупованих противником територіях.

За наявною інформацією, з 14 вересня поточного року скасовано дію раніше виданих документів про відстрочку від мобілізації близько п’ятистам працівникам Єнакіївського металургійного заводу.

Крім того, введено заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів".

Деталі: Противник продовжує вживати заходи щодо поповнення втрат і формування резервних підрозділів.

За інформацією штабу, на базі 36 окремої мотострілецької бригади 29 загальновійськової армії Східного військового округу, що дислокується в населеному пункті Борзя Забайкальського краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів.

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Комплектування офіцерських посад у зазначених батальйонах здійснюється за рахунок викладачів Далекосхідного вищого загальновійськового командного училища.

Раніше повідомлялось про формування морського стрілецького полку на базі Чорноморського вищого військово-морського училища у тимчасово окупованому Севастополі.

"Російське військове керівництво під час формування зазначених підрозділів продовжує застосовувати практику часів Другої світової війни, що свідчить про суттєві проблеми і прорахунки", – ідеться в повідомленні штабу.