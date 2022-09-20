Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Захватчики "мобилизуют" 500 работников енакиевского завода – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 07:43
Захватчики мобилизуют 500 работников енакиевского завода – штаб
фото иллюстративное, тасс

Генштаб сообщает, что оккупанты отменили отсрочку от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях.

Реклама:

По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов".

Детали: Противник продолжает принимать меры по пополнению потерь и формированию резервных подразделений.

ВИДЕО ДНЯ

По информации штаба, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.

Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

"Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах", – говорится в сообщении штаба.

Темы: войнаРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
война
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: