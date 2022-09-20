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Захватчики "мобилизуют" 500 работников енакиевского завода – штаб

Ольга ГлущенкоВторник, 20 сентября 2022, 07:43
фото иллюстративное, тасс

Генштаб сообщает, что оккупанты отменили отсрочку от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях.

По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода.

Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов".

Детали: Противник продолжает принимать меры по пополнению потерь и формированию резервных подразделений.

По информации штаба, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов.

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Комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе.

"Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах", – говорится в сообщении штаба.

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Темы: войнаРосcияоккупация
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