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Окупанти вночі вдарили по Бахмуту, зруйнували багатоповерхівку – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 09:05
Окупанти вночі вдарили по Бахмуту, зруйнували багатоповерхівку – ОВА
скриншот

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти вночі завдали удари по Бахмуту, влучили в багатоповерхівку, під завалами може знаходитись 2 людини.

Джерело: Кириленко у Telegram

Дослівно: "Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту - влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під'їзди. Під завалами можуть бути дві людини".

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Деталі: Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапив населений пункт Хромове, у результаті чого одна людина була поранена.

У Сіверську внаслідок обстрілів було зруйновано щонайменше 2 приватні будинки.

Крім того, вночі загарбники обстріляли стару частину Авдіївки, а під ранок - центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

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Також о пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади - обсяги руйнувань встановлюємо.

Теми: Донецька областьвійнаУкраїнаРосія
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