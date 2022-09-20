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Оккупанты ночью ударили по Бахмуту, разрушили многоэтажку - ОВА

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 09:05
Оккупанты ночью ударили по Бахмуту, разрушили многоэтажку - ОВА
скриншот

Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты ночью нанесли удары по Бахмуту, попали в многоэтажку, под завалами может находиться 2 человека.

Источник: Кириленко в Telegram

Дословно: "Около часа ночи враги нанесли авиаудар по Бахмуту - попали в многоэтажку. В доме обвалились три подъезда. Под завалами могут быть два человека".

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Детали: Также на территории общины накануне вечером под обстрел попал населенный пункт Хромовое, в результате чего один человек был ранен.

В Северске в результате обстрелов были разрушены по меньшей мере 2 частных дома.

Кроме того, ночью захватчики обстреляли старую часть Авдеевки, а под утро - центральную. По предварительной информации, без жертв.

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Также в половине первого ночи обстрелу подверглась Богоявленка Угледарской громады - объемы разрушений устанавливаем.

Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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