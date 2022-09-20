За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА – Генштаб
Вівторок, 20 вересня 2022, 09:22
За минулу добу ЗСУ знищили 160 окупантів, загальна кількість їхніх втрат сягнула 54 810 осіб, також було знищено 1 літак та 5 БПЛА.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2216 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од,
- артилерійських систем – 1323 (+10) од,
- РСЗВ – 318 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 252 (+1) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),
- крилатих ракет ‒ 239 (+1),
- кораблів/катерів/ ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 125 (+0).