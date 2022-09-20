Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 20 вересня 2022, 09:22
За добу захисники знищили 160 окупантів, 1 літак та 5 БПЛА – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ЗСУ знищили 160 окупантів, загальна кількість їхніх втрат сягнула 54 810 осіб, також було знищено 1 літак та 5 БПЛА.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Реклама:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54 810 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2216 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4724 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1323 (+10) од,
  • РСЗВ – 318 (+6) од,
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 252 (+1) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 239 (+1),
  • кораблів/катерів/ ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: