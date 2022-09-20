За сутки защитники уничтожили 160 оккупантов, 1 самолет и 5 БПЛА - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 160 оккупантов, общее количество их потерь достигло 54 810 человек, также был уничтожен 1 самолет и 5 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.09 ориентировочно составили:

личного состава - около 54 810 (+160) человек ликвидировано,

танков - 2216 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 4724 (+4) ед,

артиллерийских систем - 1323 (+10) ед,

РСЗО - 318 (+6) ед,

средств ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 252 (+1) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 925 (+5),

крылатых ракет - 239 (+1),

кораблей/катеров/ - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,

специальной техники - 125 (+0).