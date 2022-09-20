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За сутки защитники уничтожили 160 оккупантов, 1 самолет и 5 БПЛА - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 20 сентября 2022, 09:22
За сутки защитники уничтожили 160 оккупантов, 1 самолет и 5 БПЛА - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 160 оккупантов, общее количество их потерь достигло 54 810 человек, также был уничтожен 1 самолет и 5 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.09 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 54 810 (+160) человек ликвидировано,
  • танков - 2216 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 4724 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1323 (+10) ед,
  • РСЗО - 318 (+6) ед,
  • средств ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 252 (+1) ед,
  • вертолетов - 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 925 (+5),
  • крылатых ракет - 239 (+1),
  • кораблей/катеров/ - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,
  • специальной техники - 125 (+0).

Темы: войнаУкраинаРосcия
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