За сутки защитники уничтожили 160 оккупантов, 1 самолет и 5 БПЛА - Генштаб

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 160 оккупантов, общее количество их потерь достигло 54 810 человек, также был уничтожен 1 самолет и 5 БПЛА.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.09 ориентировочно составили: