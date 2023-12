РФ вивела підводні човни з Криму в Краснодарський край через загрозу ударів - британська розвідка

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу "Kilo" з порту приписки Севастополь до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Ймовірно, це зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації", - йдеться у звіті.

