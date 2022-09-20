Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ вивела підводні човни з Криму в Краснодарський край через загрозу ударів - британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 08:36

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу "Kilo" з порту приписки Севастополь до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Ймовірно, це зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації", - йдеться у звіті.

Зазначається, що гарантія базування Чорноморського флоту РФ у Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Владіміра Путіна анексувати півострів у 2014 році.

"В даний час безпека бази прямо підірвана агресією Росії, що триває, проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що за увесь час повномасштабної війни РФ втратила приблизно 55 бойових літаків, а нестача переваги у повітрі є одним з факторів, що зумовили невдачі російської армії.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: розвідкаВелика БританіяфлотРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо "референдумів" і "воєнний" закон

Росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
розвідка
Окупанти провалили "мобілізацію" на Луганщині – розвідка
Розвідка Британії пояснила ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України
Окупанти втікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР
Останні новини
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
01:07
відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом
00:45
Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються
00:27
фотоРосіяни весь день гатили по Сумщині – майже 170 приходів
00:03
відеоОлена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першими леді Польщі й Литви
23:55
Два російських безпілотники збито над Херсонщиною
23:44
Кулеба у Нью-Йорку взяв участь у міністерському засіданні ГУАМ
23:42
У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російські карти "Мір"
23:37
фотоЄрмак поговорив із радником Байдена і з членами комітету з розвідки Конгресу
Усі новини...