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РФ вивела підводні човни з Криму в Краснодарський край через загрозу ударів - британська розвідка

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 08:36

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу "Kilo" з порту приписки Севастополь до Новоросійська у Краснодарському краї на півдні Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Ймовірно, це зроблено через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських можливостей дальнього удару. За останні два місяці атак зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що гарантія базування Чорноморського флоту РФ у Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Владіміра Путіна анексувати півострів у 2014 році.

"В даний час безпека бази прямо підірвана агресією Росії, що триває, проти України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, британська розвідка вважає, що за увесь час повномасштабної війни РФ втратила приблизно 55 бойових літаків, а нестача переваги у повітрі є одним з факторів, що зумовили невдачі російської армії.

Теми: розвідкаВелика БританіяфлотРосія
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