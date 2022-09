РФ вывела подлодки из Крыма в Краснодарский край из-за угрозы ударов - британская разведка

Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Весьма вероятно это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", - говорится в отчете.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/gmR2GIiKs1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/svK8sD2icX