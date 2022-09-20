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РФ вывела подлодки из Крыма в Краснодарский край из-за угрозы ударов - британская разведка

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 08:36

Командование Черноморского флота России почти наверняка передислоцировало свои подводные лодки класса "Kilo" из порта приписки Севастополь в Новороссийск в Краснодарском крае на юге России.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Весьма вероятно это сделано из-за недавнего изменения уровня локальной угрозы безопасности в связи с усилением украинских возможностей дальнего удара. За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и его главный аэродром морской авиации", - говорится в отчете.

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Отмечается, что гарантия базирования Черноморского флота РФ в Крыму, вероятно, была одной из причин, побудивших президента России Владимира Путина аннексировать полуостров в 2014 году.

"В настоящее время безопасность базы прямо подорвана продолжающейся агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, британская разведка считает, что за все время полномасштабной войны РФ потеряла примерно 55 боевых самолетов, а недостаток преимущества в воздухе - один из факторов неудач российской армии.

Темы: разведкаВеликобританияфлотРосcия
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