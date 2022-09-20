Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 09:41

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу PBS, яке цитує агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

"Це те, що потрібне, і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН. - Ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Ці кроки і це повернення справді полегшать нашу роботу", - сказав Ердоган.

Він також наголосив, що з 2014 року на зустрічах із президентом РФ Володимиром Путіним закликає його повернути анексований Крим.

"Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм (росіянам. - Ред.), що якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар. Але, на жаль, відтоді жодного кроку в цьому напрямку не було зроблено", - сказав турецький президент.

Нагадаємо, турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір" – її РФ почала використовувати після виходу Visa та MasterCard.

Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках після зустрічі президентів Туреччини та Росії на початку серпня.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше читайте у статті - Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЕрдоганпереговориУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо "референдумів" і "воєнний" закон

Росіяни намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
Ердоган
Ердоган: Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених
Байден і Ердоган можуть зустрітися у вересні, говоритимуть про РФ, Україну і Сирію – ЗМІ
Ердоган погодився з Путіним, що зерно з України "йде до багатих країн, а не до бідних"
Останні новини
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
01:07
відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом
00:45
Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються
00:27
фотоРосіяни весь день гатили по Сумщині – майже 170 приходів
00:03
відеоОлена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першими леді Польщі й Литви
23:55
Два російських безпілотники збито над Херсонщиною
23:44
Кулеба у Нью-Йорку взяв участь у міністерському засіданні ГУАМ
23:42
У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російські карти "Мір"
23:37
фотоЄрмак поговорив із радником Байдена і з членами комітету з розвідки Конгресу
Усі новини...