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Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 09:41
Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що повернення захоплених Росією територій України полегшить переговорний процес про завершення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю американському каналу PBS, яке цитує агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

"Це те, що потрібне, і те, що очікується. У цьому питанні пан Гутерріш (генсек ООН. - Ред.) зробив певні кроки. Є кроки, які ми зробили. Ці кроки і це повернення справді полегшать нашу роботу", - сказав Ердоган.

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Він також наголосив, що з 2014 року на зустрічах із президентом РФ Володимиром Путіним закликає його повернути анексований Крим.

"Вони є і нашими співвітчизниками. Ми сказали їм (росіянам. - Ред.), що якщо ви підете на цей крок, то це заспокоїть і нас, заспокоїть Україну, заспокоїть і кримських татар. Але, на жаль, відтоді жодного кроку в цьому напрямку не було зроблено", - сказав турецький президент.

Нагадаємо, турецький приватний банк Isbank, який вважається найбільшим за обсягом вкладів, оголосив про припинення обслуговування карт російської платіжної системи "Мір" – її РФ почала використовувати після виходу Visa та MasterCard.

ВІДЕО ДНЯ

Анкара погодилася запровадити російський платіжну систему "Мір" у п’ятьох своїх банках після зустрічі президентів Туреччини та Росії на початку серпня.

Детальніше читайте у статті - Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити.

Теми: ЕрдоганпереговориУкраїнаРосія
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