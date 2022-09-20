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Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры

"Европейская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 09:41
Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украине облегчит переговорный процесс о завершении войны.

Об этом он сказал в интервью американскому каналу PBS, которое цитирует агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

"Это то, что нужно, и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерреш (генсек ООН. – Ред.) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые мы сделали. Эти шаги и это возвращение действительно облегчат нашу работу", – сказал Эрдоган.

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Он также отметил, что с 2014 года на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным призывает его вернуть аннексированный Крым.

"Они и наши соотечественники тоже. Мы сказали им (россиянам. - Ред.), что если вы пойдете на этот шаг, то это успокоит нас, успокоит Украину, успокоит и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор ни одного шага в этом направлении не было сделано", - сказал турецкий президент.

Напомним, турецкий частный банк Isbank, считающийся крупнейшим по объему вкладов, объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "Мир" – ее РФ начала использовать после выхода Visa и MasterCard.

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Анкара согласилась ввести российскую платежную систему "Мир" в пяти своих банках после встречи президентов Турции и России в начале августа.

Темы: ЭрдоганпереговорыУкраинаРосcия
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