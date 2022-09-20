Окупанти втратили у Новоайдарі 50 одиниць техніки, а в Сватовому загинула жива сила ворога – Гайдай
Вівторок, 20 вересня 2022, 10:18
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок вибухів 18 вересня у Новоайдарі знищено 50 одиниць техніки окупантів, а на об'єкті в Сватовому - 70% особового складу росіян.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова: "У Новоайдарі знищено 50 одиниць техніки, у Сватовому - 70% особового складу ворога на об‘єкті
18 вересня мали "бавовняну" ніч".
Деталі: За словами Гайдая, вибухи сталися у Новоайдарському лісгоспі та старому автовокзалі у Сватовому.
У Новоайдарі було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки ворога та знищено боєприпаси.
А в Сватовому 70% особового складу окупантів, що знаходився на зазначеному об’єкті, загинуло.