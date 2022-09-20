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Оккупанты потеряли в Новоайдаре 50 единиц техники, а в Сватово погибла живая сила врага – Гайдай

Алена МазуренкоВторник, 20 сентября 2022, 10:18
Оккупанты потеряли в Новоайдаре 50 единиц техники, а в Сватово погибла живая сила врага – Гайдай
фото: ФБ Гайдая

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в результате взрывов 18 сентября в Новоайдаре уничтожено 50 единиц техники оккупантов, а на объекте в Сватово - 70% личного состава россиян. 

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "В Новоайдаре уничтожено 50 единиц техники, в Сватово - 70% личного состава врага на объекте
18 сентября была "хлопковая" ночь".

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Детали: По словам Гайдая, взрывы произошли в Новоайдарском лесхозе и старом автовокзале в Сватовом.

В Новоайдаре было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники врага и уничтожено боеприпасы.

А в Сватово 70% личного состава оккупантов, находившегося на указанном объекте, погибло.

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Темы: Луганская областьоккупацияобстрел
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