Оккупанты потеряли в Новоайдаре 50 единиц техники, а в Сватово погибла живая сила врага – Гайдай
Вторник, 20 сентября 2022, 10:18
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в результате взрывов 18 сентября в Новоайдаре уничтожено 50 единиц техники оккупантов, а на объекте в Сватово - 70% личного состава россиян.
Источник: Гайдай в Facebook
Прямая речь: "В Новоайдаре уничтожено 50 единиц техники, в Сватово - 70% личного состава врага на объекте
18 сентября была "хлопковая" ночь".
Детали: По словам Гайдая, взрывы произошли в Новоайдарском лесхозе и старом автовокзале в Сватовом.
В Новоайдаре было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники врага и уничтожено боеприпасы.
А в Сватово 70% личного состава оккупантов, находившегося на указанном объекте, погибло.