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Фінська опозиція хоче майже тотальної заборони на в’їзд росіян

"Європейська правда"Вівторок, 20 вересня 2022, 10:24

Опозиційні партії у Фінляндії вимагають майже повної заборони видачі туристичних віз громадянам Росії. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Helsingin Sanomat.

У "Національній коаліції" і "Справжніх фінах" вважають, що візи варто видавати лише тим росіянам, у яких у Фінляндії живуть родичі. Християнські демократи також за закриття кордону, але офіційну позицію ще не опублікували. 

З 19 вересня Фінляндія залишилася фактично єдиним доступним наземним маршрутом для росіян до ЄС – після того як Польща та балтійські держави закрили свої кордони. 

Керівник фракції "Справжніх фінів" Вілле Тавіо вважає, що Фінляндія мала би наслідувати їхній приклад та повністю закрити кордон для росіян. "У нас лунають контраргументи, що це буде якось суперечити законодавству ЄС та дотриманню прав людини, але ці країни продемонстрували, що так можна зробити", – зазначив він. 

Один зі співлідерів фракції "Національної коаліції" Юкка Копра каже, що вони також за повне закриття кордону – за винятком поїздок до родини чи на навчання, та вважає рішення уряду суттєво обмежити видачу нових віз недостатнім кроком. На його думку, зараз це стало ще актуальніше, тому що тепер усі росіяни, які їдуть до Шенгенської зони наземним маршрутом, прямуватимуть через Фінляндію.

Керівниця фракції християнських демократів Пяйві Рясянен сказала, що партія ще не фіналізувала позицію, але загалом було би логічно, щоб Фінляндія наслідувала приклад балтійців і Польщі. "Не бачу, щоби від Єврокомісії були якісь зауваження до цих країн. Балтійські держави і Польща – це країни з верховенством права і члени ЄС, і вони змогли прийняти таке рішення. Тож я вважаю, що якщо є політична воля, способи можна знайти", – сказала депутатка. 

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Минулого тижня міністр закордонних справ Пекка Хаавісто пояснив, що для того щоб повністю закрити кордон для росіян, потрібно було би вважати кожного громадянина РФ потенційною загрозою, а це надто радикальна інтерпретація. Водночас він пояснював, що у питанні обмеження в'їзду для росіян вважає найкращим способом централізоване рішення на рівні ЄС. 

Раніше Європейська комісія оприлюднила пакет проєктів рішень про зміну візових правил для громадян РФ. Про те, що є та чого бракує у планах Євросоюзу, читайте в статті Що змінить рішення ЄС про візи для росіян та чому воно не має задовольнити Україну.

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Теми: РосіяФінляндіявізи
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