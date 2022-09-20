Финская оппозиция хочет почти полного запрета на въезд россиян

Оппозиционные партии в Финляндии требуют почти полного запрета выдачи туристических виз гражданам России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Helsingin Sanomat.

В "Национальной коалиции" и "Настоящих финнах" считают, что визы следует выдавать только тем россиянам, у которых в Финляндии живут родственники. Христианские демократы также за закрытие границы, но официальную позицию еще не опубликовали.

С 19 сентября Финляндия осталась фактически единственным доступным наземным маршрутом для россиян в ЕС - после того как Польша и балтийские государства закрыли свои границы.

Руководитель фракции "Справедливых финнов" Вилле Тавио считает, что Финляндия должна была бы последовать их примеру и полностью закрыть границу для россиян. "У нас звучат контраргументы, что это будет как-то противоречить законодательству ЕС и соблюдению прав человека, но эти страны продемонстрировали, что так можно сделать", - отметил он.

Один из сопредседателей фракции "Национальной коалиции" Юкка Копра говорит, что они также за полное закрытие границы - за исключением поездок к семье или на учебу, и считает решение правительства существенно ограничить выдачу новых виз недостаточным шагом. По его мнению, сейчас это стало еще актуальнее, потому что теперь все россияне, которые едут в Шенгенскую зону наземным маршрутом, будут следовать через Финляндию.

Руководитель фракции христианских демократов Пяйви Рясянен сказала, что партия еще не финализировала позицию, но в целом было бы логично, чтобы Финляндия последовала примеру балтийцев и Польши. "Не вижу, чтобы от Еврокомиссии были какие-то замечания к этим странам. Балтийские государства и Польша - это страны с верховенством права и члены ЕС, и они смогли принять такое решение. Поэтому я считаю, что если есть политическая воля - способы можно найти", - сказала депутат.

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На прошлой неделе министр иностранных дел Пекка Хаависто объяснил, что для того чтобы полностью закрыть границу для россиян, нужно было бы считать каждого гражданина РФ потенциальной угрозой, а это слишком радикальная интерпретация. В то же время он объяснял, что в вопросе ограничения въезда для россиян считает лучшим методом централизованное решение на уровне ЕС.

Ранее Европейская комиссия обнародовала пакет проектов решений об изменении визовых правил для граждан РФ. О том, что есть и чего не хватает в планах Евросоюза, читайте в статье Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину.