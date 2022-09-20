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В окупованому Севастополі вночі та вранці було чути звуки вибухів і стрілянину - ЗМІ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 10:32
СЕВАСТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З WIKIPEDIA

Вранці 20 вересня у центральній частині Севастополя було чути два звуки, схожі на вибухи і стрілянину з вогнепальної зброї.

Джерело: кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії"

Деталі: За словами кореспондента, перший "вибух" пролунав о 04:51, він був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони.

Другий – пролунав о 06:05, був більш гучним, чіткішим, проте було важко визначити, з якого напрямку йде звук, при цьому диму видно не було.

Близько 06:45 у Севастополі, за словами кореспондента, розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана і тривала близько однієї хвилини, проте хлопків цього разу чути не було.

Підконтрольна Росії "влада" Севастополя поки що не коментувала ці події.

Починаючи із серпня в окупованому Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям "українських безпілотників" та "роботою ППО". На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

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Теми: КримСевастополь
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