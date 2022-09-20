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В оккупированном Севастополе ночью и утром слышались хлопки и стрельба - СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 10:32
В оккупированном Севастополе ночью и утром слышались хлопки и стрельба - СМИ
СЕВАСТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ WIKIPEDIA

Утром 20 сентября в центральной части Севастополя было слышно два хлопка и стрельбу из огнестрельного оружия.

Источник: корреспондент проекта Радио Свобода "Крым.Реалии"

Детали: По словам корреспондента, первый "взрыв" раздался в 04:51, он был отдаленный, невыразительный и не похожий на работу системы противовоздушной обороны

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Второй хлопок раздался в 06:05 по местному времени, он был более громким и четким, однако было трудно определить, с какого направления шел звук, при этом дыма замечено не было.

Около 06:45 в Севастополе, по словам корреспондента, началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты, однако хлопков на этот раз не было.

Подконтрольные России "власти" Севастополя пока не комментировали эти события.

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Начиная с августа в оккупированном Крыму и Севастополе почти каждый день слышны звуки взрывов или хлопков. Российские власти объясняют это сбиванием "украинских беспилотников" и "работой ПВО". На фоне сообщений о взрывах в Севастополе начали проверять укрытия.

Темы: КрымСевастополь
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