Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 11:08
фото прокуратури

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно одесита, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Миколаївської області

Деталі: За даними слідства, мешканець Одеси з травня 2022 року добровільно погодився співпрацювати з представником військової розвідки держави-окупанта на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України.

Він особисто спостерігав за переміщенням військової техніки Збройних сил України територією Одещини та вишукував місця дислокації українських захисників.

За даними спецслужби, насамперед зловмисник намагався встановити розташування позицій українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню на території регіону.

Зібрану інформацію посіпака окупантів передавав своєму московському куратору через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в Одесі у червні 2022 року під час виконання чергового завдання ворога.

ВІДЕО ДНЯ
 

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили боєприпаси, зокрема корпус гранати РГД-5, запал УЗРГМ, тротилову шашку 400 г, електродетонатор ЕДР.

Наразі за клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану, та незаконного поводження з бойовими припасами.

У прокуратурі зазначають, що за цей злочин законом передбачено довічне ув’язнення.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ОдесавійнаСБУпрокуратура
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом

Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються

Після гучного анонсу Путін так і не зміг виступити. Поки що

У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати іранські "подарунки" Росії

"Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод

фотоУ Козачій Лопані росіяни катували людей у підвалах вокзалу й магазину – поліція

Усі новини...
Одеса
В Одесі треба створити комплекс про імперське минуле, куди перемістять пам'ятники — Труханов
В Одесі облили фарбою пам’ятник Катерині ІІ
У поліції заявили про затримання кримінального авторитета, який допомагав окупантам
Останні новини
02:32
Через ракетний удар у Харкові заблоковано людей – мер
01:56
Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"
01:22
Ініціатива – за Україною – Зеленський про ситуацію на передовій
01:20
У ЄС не сподіваються до кінця року домовитися відійти від одностайності у прийнятті рішень
01:07
відеоЗеленський закликав США бути першим гарантом безпеки, а інші країни – вибрати між добром і злом
00:45
Зеленський про "дуже шумні новини з Росії": Наші позиції не змінюються
00:27
фотоРосіяни весь день гатили по Сумщині – майже 170 приходів
00:03
відеоОлена Зеленська у Нью-Йорку зустрілася з першими леді Польщі й Литви
23:55
Два російських безпілотники збито над Херсонщиною
23:44
Кулеба у Нью-Йорку взяв участь у міністерському засіданні ГУАМ
Усі новини...