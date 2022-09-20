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Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 11:08
Судитимуть одесита, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ
фото прокуратури

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно одесита, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу південного фронту.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Миколаївської області

Деталі: За даними слідства, мешканець Одеси з травня 2022 року добровільно погодився співпрацювати з представником військової розвідки держави-окупанта на шкоду територіальній цілісності та недоторканності України.

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Він особисто спостерігав за переміщенням військової техніки Збройних сил України територією Одещини та вишукував місця дислокації українських захисників.

За даними спецслужби, насамперед зловмисник намагався встановити розташування позицій українських дивізіонів реактивних систем залпового вогню на території регіону.

Зібрану інформацію посіпака окупантів передавав своєму московському куратору через заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

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Зазначається, що співробітники СБУ затримали російського агента під час спецоперації в Одесі у червні 2022 року під час виконання чергового завдання ворога.

 

У ході обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили боєприпаси, зокрема корпус гранати РГД-5, запал УЗРГМ, тротилову шашку 400 г, електродетонатор ЕДР.

Наразі за клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану, та незаконного поводження з бойовими припасами.

У прокуратурі зазначають, що за цей злочин законом передбачено довічне ув’язнення.

Теми: ОдесавійнаСБУпрокуратура
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