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Будут судить одессита, который разведывал позиции реактивной артиллерии ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 11:08
Будут судить одессита, который разведывал позиции реактивной артиллерии ВСУ
фото прокуратуры

Служба безопасности завершила расследование и передала в суд материалы в отношении одессита, который собирал разведданные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений ВСУ вблизи южного фронта.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Николаевской области

Детали: По данным следствия, житель Одессы с мая 2022 года добровольно согласился сотрудничать с представителем военной разведки государства-оккупанта в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Он лично наблюдал за перемещением военной техники Вооруженных сил Украины по территории Одесской области и выискивал места дислокации украинских защитников.

По данным спецслужбы, прежде всего злоумышленник пытался установить расположение позиций украинских дивизионов реактивных систем залпового огня на территории региона.

Собранную информацию приспешник оккупантов передавал своему московскому куратору через заранее отработанный анонимный Телеграмм-канал.

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Отмечается, что сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в Одессе в июне 2022 года во время выполнения очередного задания врага.

 

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли боеприпасы, в частности корпус гранаты РГД-5, запал УЗРГМ, тротиловую шашку 400 г, электродетонатор ЕДР.

Сейчас по ходатайству прокурора обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и незаконного обращения с боевыми припасами.

В прокуратуре отмечают, что за это преступление законом предусмотрено пожизненное заключение.

Темы: ОдессавойнаСБУпрокуратура
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