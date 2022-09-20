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На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: один - у шевронах академії СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 20 вересня 2022, 11:44
На Київщині знайшли ще двох закатованих росіянами чоловіків: один - у шевронах академії СБУ
фото поліції

Тіла ще двох закатованих окупантами чоловіків знайшли правоохоронці на колишнійх позиціях армії у Київській області.

Джерело: керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Деталі: За його словами останки загиблих виявили представники місцевого добровольчого формування, які перевіряли ліс.

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Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо правоохоронці знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

Пряма мова: "В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв'язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав'язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка. Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян".

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Теми: Київська областьполіціявійна
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