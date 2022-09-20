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На Киевщине нашли еще двух замученных россиянами мужчин: один - в шевронах академии СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 11:44
фото полиции

Тела еще двух замученных оккупантами мужчин нашли правоохранители на бывших позициях армии в Киевской области.

Источник: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Детали: По его словам, останки погибших обнаружили представители местного добровольческого формирования, которые проверяли лес.

Захоронение находилось в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе Киевской области, где предварительно правоохранители нашли уже 18 убитых россиянами гражданских.

Прямая речь: "В одной из ям, рядом с блиндажами солдат РФ, находилось тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. В кармане погибшего нашли очки для зрения.

Второй убитый был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ. У мужчины на безымянном пальце находилось золотое обручальное кольцо. Сейчас полиция Киевщины работает над установлением личностей убитых захватчиками граждан".

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Темы: Киевская областьполициявойна
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