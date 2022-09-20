Окупанти воюють з книгами: з бібліотек Мелітополя вилучили всю українську літературу

Російські загарбники вилучили всі українські книги з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти відрапортували про вилучення "нацистської" літератури з бібліотек мелітопольського району.

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В межах цієї "акції" поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті "спотворюють" історію України й нав’язують "нацистські цінності".

Все це росіяни називають денацифікацією, хоча по факту саме нацисти відомі своєю війною з книжками".

Деталі: В ЦНС наголошують: Україна обов’язково поверне свої території, а разом з тим і українські книжки до бібліотек. Проте на час операції ЗСУ зі звільнення регіону місцевих мешканців закликають залишити регіон й не ставати живим щитом для окупанта.