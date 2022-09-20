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Оккупанты воюют с книгами: из библиотек Мелитополя изъяли всю украинскую литературу

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 12:19
фото ЦНС

Российские захватчики изъяли все украинские книги из библиотек временно оккупированного Мелитополя.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты отрапортовали об изъятии "нацистской" литературы из библиотек мелитопольского района.

В рамках этой "акции" полицаи фактически изъяли всю украиноязычную литературу, и не только книги про АТО. В частности оккупанты гордятся изъятием детских книг, ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности".

Все это россияне называют денацификацией, хотя по факту именно нацисты известны своей войной с книгами".

Детали: В ЦНС отмечают: Украина обязательно вернет свои территории, а вместе с тем и украинские книги в библиотеки. Однако на время операции ВСУ по освобождению региона местных жителей призывают покинуть регион и не становиться живым щитом для оккупанта.

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Темы: Мелитопольоккупациявойна
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