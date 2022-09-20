Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты воюют с книгами: из библиотек Мелитополя изъяли всю украинскую литературу

Валентина РоманенкоВторник, 20 сентября 2022, 12:19
Оккупанты воюют с книгами: из библиотек Мелитополя изъяли всю украинскую литературу
фото ЦНС

Российские захватчики изъяли все украинские книги из библиотек временно оккупированного Мелитополя.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты отрапортовали об изъятии "нацистской" литературы из библиотек мелитопольского района.

Реклама:

В рамках этой "акции" полицаи фактически изъяли всю украиноязычную литературу, и не только книги про АТО. В частности оккупанты гордятся изъятием детских книг, ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности".

Все это россияне называют денацификацией, хотя по факту именно нацисты известны своей войной с книгами".

Детали: В ЦНС отмечают: Украина обязательно вернет свои территории, а вместе с тем и украинские книги в библиотеки. Однако на время операции ВСУ по освобождению региона местных жителей призывают покинуть регион и не становиться живым щитом для оккупанта.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мелитопольоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Мелитополь
Возле Мелитополя второй день подряд раздаются взрывы - мэр
Оккупанты усиливают контроль на блокпостах в Мелитополе – мэр
WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом
Последние новости
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
Все новости...
Реклама: