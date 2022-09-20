Держдума РФ ввела в КК поняття "мобілізація" і "воєнний час"

Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час.

Джерело: журнал "Холод", російське пропагандистське видання "РИА Новости", сайт Держдуми РФ

Деталі: У законопроєкт про внесення змін до КК РФ, ухвалений у першому читанні в липні, внесли нові статті: "Добровільна здача в полон" (стаття 352.1) і "Мародерство" (стаття 356.1).

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Згідно з ухваленими поправками, обтяжуючою обставиною у злочинах проти військової служби вважатимуть, якщо їх скоєно не тільки в умовах збройного конфлікту або військових дій, а й "у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час".

Держдума посилила відповідальність за:

невиконання військового наказу,

опір начальнику по військовій службі,

самовільне залишення місця служби, дезертирство,

ухилення від служби,

порушення правил служби,

втрату військового майна

(якщо вони вчинені "в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій").

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Держдума ввела кримінальну відповідальність за добровільну здачу в полон (від 3 до 10 років) і за мародерство (до 15 років).

Згідно з поправками, якщо в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час військовий залишив частину на термін до 10 днів, йому загрожує до 5 років в'язниці. Якщо залишив частину на місяць – то 7 років ув'язнення, а якщо більше місяця – то 10 років.

У поправках підкреслюють, що призвані на військові збори росіяни, які перебувають у запасі, нестимуть кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство нарівні з контрактниками і призовниками.

Також поправки передбачають до 3 років колонії за відмову від участі в бойових діях, а якщо вона спричинила тяжкі наслідки – до 10 років.

(Раніше в РФ за невиконання підлеглим наказу начальника на військовій службі карали терміном до 2 років, а з тяжкими наслідками – до 5, окремого покарання за відмову від участі у бойових діях передбачено не було – ред.).

За знищення військового майна у воєнний час з необережності передбачено до 5 років ув’язнення.

Також депутати ввели кримінальну відповідальність за повторне порушення умов контракту за держоборонзамовленням – від 4 до 8 років колонії, а якщо не виконано завдання або збиток становив щонайменше 5 млн рублів – на термін від 5 до 10 років.



Крім того, ввели кримінальну відповідальність за повторну відмову від укладання контракту за держоборонзамовленням (від 4 до 8 років).

За даними джерела "РИА Новости", Рада Федерації може ухвалити пакет поправок до Кримінального кодексу 21 вересня.