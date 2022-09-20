Госдума РФ ввела в УК понятия "мобилизация" и "военное время" – СМИ

Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.

Источник: журнал "Холод", российское пропагандистское издание "РИА Новости", сайт Госдумы РФ

Детали: В законопроект о внесении изменений в УК РФ, принятый в первом чтении в июле, внесли новые статьи: "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1) и "Мародерство" (статья 356.1).

Согласно принятым поправкам, отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться, если они совершены не только в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и "в период мобилизации или военного положения, в военное время".



Госдума ужесточила ответственность за:

неисполнение воинского приказа,

сопротивление начальнику по военной службе,

самовольное оставление места службы, дезертирство,

уклонение от службы,

нарушение правил службы,

утрату военного имущества

(если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий").



Госдума ввела уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет) и за мародерство (до 15 лет).



Согласно поправкам, если в период мобилизации или военного положения, в военное время военный оставил часть на срок до 10 дней, ему грозит до 5 лет тюрьмы. Если покинул часть на месяц – то 7 лет заключения, а если больше месяца – то 10 лет.

В поправках подчеркивают, что призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.

Также поправки предусматривают до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях, а если он повлек тяжкие последствия – до 10 лет.

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(Ранее в РФ за неисполнение подчиненным приказа начальника на военной службе наказывали строком до 2 лет, а с тяжкими последствиями – до 5, отдельного наказания за отказ от участия воевать предусмотрено не было – ред.)

За уничтожение военного имущества в военное время по неосторожности предусмотрено до 5 лет заключения.

Также депутаты ввели уголовную ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу – от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей – на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, ввели уголовную ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу (от 4 до 8 лет).

По данным источника "РИА Новости", Совфед может принять пакет поправок в Уголовный кодекс 21 сентября.