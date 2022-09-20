На Харківщині викрили зрадників, які допомагали росіянам будувати бліндажі та патрулювати міста – ДБР

ДБР викрило на Харківщині колаборантів, які допомагали окупантам будувати бліндажі, проводити обшуки та патрулювати міста, один з підозрюваних затриманий.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань та пресслужба Харківської обласної прокуратури

Дослівно ДБР: "У Вовчанську Харківської області ДБР затримало головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Він взявся керувати лісгоспом та організовувати заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників".

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Деталі: За інформацією прокуратури, чоловікі обіймав посаду "директора" ГП "Волчанское лесное хозяйство". Після успішного контрнаступу ЗСУ лісничий почав переховувати, однак був затриманий. Йому готуються підозру за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Крім того, у Вовчанську та Куп’янську викрили двох колишніх правоохоронців, які під час окупації також співпрацювали з росіянами.

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Експоліцейський у Куп’янську проводив обшуки за місцем проживання колег, вилучав в них табельну зброї та закликав співпрацювати з представниками РФ, стверджуючи, що окупанти "не ображають" та виплачують заробітну плату.

Експоліцейський з Куп'янська

Другий підозрюваний у Вовчанську у квітні обійняв посаду "слідчого" у псевдовідділі поліції, а згодом отримав від росіян підвищення до "начальника відділу". Для роботи окупанти видали йому автівку "УАЗ-Патріот" з латинською літерою "Z". Підозрюваний проводив допити та огляди місць події.

Експоліцейський з Вовчанська

Експравоохоронцям заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Обидвом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна.