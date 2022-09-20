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На Харковщине разоблачили предателей, которые помогали россиянам строить блиндажи и патрулировать города – ДБР

"Украинская правда"Вторник, 20 сентября 2022, 13:17
На Харковщине разоблачили предателей, которые помогали россиянам строить блиндажи и патрулировать города – ДБР
Задержанный, фото ДБР

ГБР разоблачило на Харьковщине коллаборантов, которые помогали оккупантам строить блиндажи, а также проводить обыски и патрулировать города, один из подозреваемых задержан.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований и пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно ГБР: "В Волчанске Харьковской области ГБР задержало главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Он взялся руководить лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков".

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Детали: По информации прокуратуры, мужчина занимал должность "директора" ГП "Волчанское лесное хозяйство". После успешного контрнаступления ВСУ лесничий начал скрываться, однако был задержан. Ему готовят подозрение по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).  

Кроме того, в Волчанске и Купянске разоблачили двух бывших правоохранителей, которые во время оккупации сотрудничали с россиянами.

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Экс-полицейский в Купянске проводил обыски по месту жительства коллег, изымал у них табельное оружие и призывал сотрудничать с представителями РФ, утверждая, что оккупанты "не обижают" и выплачивают заработную плату.

 
Експолцейський з Куп'янська

Второй подозреваемый в Волчанске в апреле занял должность "следователя" в псевдоотделе полиции, а затем получил от россиян повышение до "начальника отдела". Для работы оккупанты выдали ему машину "УАЗ-Патриот" с латинской буквой "Z". Подозреваемый проводил допросы и осмотры мест происшествия. 

 
Експолцейський з Вовчанська

Экс-правоохранителям заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Темы: Харьковская областьГБРпрокуратура
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