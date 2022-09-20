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Російська армія готується оборонятися в Україні – ГУР

Роман ПетренкоВівторок, 20 вересня 2022, 14:10
Російська армія готується оборонятися в Україні – ГУР
ВАДИМ СКІБІЦЬКИЙ. ФОТО МЕДІАЦЕНТРУ

Російська армія готується до оборонних операцій на окупованих територіях, формуючи до 3 ліній оборони.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю Kyiv Post 

Пряма мова Скібіцького: Те, що відмічає воєнна розвідка – йде активна підготовка російських військ до оборонних операцій. Вони здійснюють побудову своїх оборонних позицій першої й другої лінії.

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По суті, вони робили таке і на півдні України, в Херсонській області. Коли російські війська захопили ці території, зразу ж була організована оборона – мінімум дві, а то й три лінії. Зараз вони намагаються створювати резерви, щоб поновити свої позиції. З цим є проблеми, ми це чітко бачимо".

Деталі: Скібіцький впевнений, що створення резервів, а тим паче швидке просування по нашій території – це "дуже проблемно для Російської федерації".

Нагадаємо: Окупанти на Херсонщині вирішили створити "добровольчі батальйони", щоб жителі області брали участь у війні проти України.

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Теми: Росіявійнаокупація
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