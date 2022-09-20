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Росіяни на Херсонщині хочуть створити "добровольчі батальйони", які воюватимуть проти України

Роман ПетренкоВівторок, 20 вересня 2022, 13:33
Росіяни на Херсонщині хочуть створити добровольчі батальйони, які воюватимуть проти України
сальдо, скріншот

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вирішив створити "добровольчі батальйони", щоб жителі області брали участь у війні проти України.

Джерело: Сальдо в Telegram

Деталі: Сальдо заявив про створення і формування "добровольчих батальйонів", які потім відправлять на війну.

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Пряма мова Сальдо: Ми будемо створювати добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно "спеціальну військову операцію".

Довідка: Сальдо протягом 10 років, з 2002-го до 2012-го, він був мером Херсона.

У 2008-му визнавався найкращим градоначальником України.

ВІДЕО ДНЯ

Будучи народним депутатом від "Партії Регіонів" у січні 2014 року голосував за "диктаторські закони" Януковича, спрямовані проти Майдану.

Передісторія:

  • Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
  • Сальдо ухвалив рішення про проведення "референдуму".
  • Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" 19 вересня зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.

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