Росіяни на Херсонщині хочуть створити "добровольчі батальйони", які воюватимуть проти України
Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо вирішив створити "добровольчі батальйони", щоб жителі області брали участь у війні проти України.
Джерело: Сальдо в Telegram
Деталі: Сальдо заявив про створення і формування "добровольчих батальйонів", які потім відправлять на війну.
Пряма мова Сальдо: Ми будемо створювати добровольчі батальйони, які разом із воїнами російської армії допоможуть якнайшвидше завершити переможно "спеціальну військову операцію".
Довідка: Сальдо протягом 10 років, з 2002-го до 2012-го, він був мером Херсона.
У 2008-му визнавався найкращим градоначальником України.
Будучи народним депутатом від "Партії Регіонів" у січні 2014 року голосував за "диктаторські закони" Януковича, спрямовані проти Майдану.
Передісторія:
- Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення "референдуму" про вступ до РФ.
- Сальдо ухвалив рішення про проведення "референдуму".
- Так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" 19 вересня зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами Російської Федерації.