Футболісти збирають на "Байрактар" Збройним силам

Український футболіст Роман Зозуля з колегами почав збір на "Байрактар" для Збройних сил.

Джерело: Зозуля у Instagram

Пряма мова Зозулі: У мене немає жодних сентиментів до ворога. Немає жодної віри в те, що ці клишоногі заблукали в наших лісах, їх насильно мобілізували чи вони ні в кого не стріляли. Ступив на нашу землю - будь ласкавий пройти одразу до пекла…

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Тому, спільно з українською діаспорою в Іспанії, посольством України в Іспанії та моїми друзями футболістами ми відкриваємо збір на "Байрактар".