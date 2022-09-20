Футболисты собирают на "Байрактар" Вооруженным силам

Украинский футболист Роман Зозуля с коллегами начал сбор на "Байрактар" для Вооруженных сил.

Источник: Зозуля в Instagram

Прямая речь Зозули: У меня нет никаких сантиментов к врагу. Нет никакой веры в то, что эти косолапые заблудились в наших лесах, их насильно мобилизовали или они ни в кого не стреляли. Ступил на нашу землю - будь добр пройти сразу в ад...

Поэтому, совместно с украинской диаспорой в Испании, посольством Украины в Испании и моими друзьями футболистами мы открываем сбор на "Байрактар".