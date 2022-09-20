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На окупованій Херсонщині росіяни викрали журналістку та волонтера

Альона Мазуренко Вівторок, 20 вересня 2022, 14:58
На окупованій Херсонщині росіяни викрали журналістку та волонтера
фото НСЖ: Жанна Кисельова

Російські окупанти викрали на окупованих територіях у Херсонській осбласті 54-річну журналістку Жанну Кисельову та волонтера. 

Джерело: Національна спілка журналістів, Нацполіція Херсонської області

Дослівно: "Озброєні російські військові вчора викрали з дому в Каховці Херсонської області 54-річну журналістку Жанну Кисельову. Жанна Іванівна раніше очолювала місцеве видання "Каховська зоря", яке припинило вихід із початком повномасштабної російсько-української війни".

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Деталі: Про викрадення Кисельової і ще однієї жительки Каховки – Ірини Разумєй повідомляє Каховська міська територіальна громада. Місце перебування викрадених жінок на цей час невідоме.

Крім того, у Херсонській області у Чорнобаївці озброєні військові РФ забрали в полон волонтера.

Правоохоронці повідомляють, що ФСБшники прийшли за місцем проживання чоловіка, катували його та дружину, провели обшук домоволодіння, звідки викрали всі продукти харчування та горілчані вироби.

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Після чого окупанти забрали з двору автомобіль, а самого чоловіка повезли у невідомому напрямку. 

Теми: окупаціявійнаРосія
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