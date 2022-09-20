На оккупированной Херсонщине россияне похитили журналистку и волонтера

Российские оккупанты похитили на оккупированных территориях в Херсонской осбласти 54-летнюю журналистку Жанну Киселеву и волонтера.

Источник: Национальный союз журналистов, Нацполиция Херсонской области

Дословно: "Вооруженные российские военные вчера похитили из дома в Каховке Херсонской области 54-летнюю журналистку Жанну Киселеву. Жанна Ивановна ранее возглавляла местное издание "Каховская заря", которое прекратило выход с началом полномасштабной российско-украинской войны".

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Детали: О похищении Киселевой и еще одной жительницы Каховки - Ирины Разумей сообщает Каховская городская территориальная община. Местонахождение похищенных женщин в настоящее время неизвестно.

Кроме того, в Херсонской области в Чернобаевке вооруженные военные РФ забрали в плен волонтера.

Правоохранители сообщают, что ФСБшники пришли по месту жительства мужчины, пытали его и жену, провели обыск домовладения, откуда похитили все продукты питания и водочные изделия.

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После чего оккупанты забрали со двора автомобиль, а самого мужчину повезли в неизвестном направлении.